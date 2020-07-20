Россиянин решил прогуляться по тундре и заблудился. Его нашли через 15 дней

Россиянин заблудился в тундре и был найден только через 15 дней после пропажи. Все это время мужчина пытался выжить — он ел ягоды и растения.

По данным пресс-службы управления МВД по Чукотке, мужчина пропал 4 июля. В тот день он с коллегами выехал на вездеходе из села Кепервеем в сторону золотодобывающего участка. По дороге вездеход сломался, и 53-летний пассажир на время ремонта решил пройтись. В незнакомой местности в тундре Билибинского района мужчина заблудился. О его пропаже правоохранителям рассказал начальник мужчины, директор золотодобывающей компании.

Пропавшего мужчину в течение 12 дней безрезультатно искали полицейские, спасатели, золотодобытчики и местные волонтеры. Вертолеты Ми-8 подключились к поискам 17 июля.

В конце 15-го дня поисковая бригада, возвращаясь на базу после очередного облета, заметила в 142 километрах от города Билибино фигуру человека. Поисковики приземлились в тундре и встретили разыскиваемого мужчину. Он был доставлен в районную больницу. Однако, поскольку угрозы жизни и здоровью не было, мужчину не госпитализировали.

По словам мужчины, все это время он питался одними ягодами и дикоросами, а ночевал в старых балках охотников. Кроме того, он издали пару раз видел бурых медведей. Правоохранители начали проверку.

Несколько дней назад недалеко от Вилючинского вулкана на Камчатке пропал мужчина. Спасатели уже обследовали 25 километров территории. В понедельник на поиски выслали квадрокоптер. Известно, что 54-летний мужчина вместе со своим приятелем отправился к вулкану еще 15 июля.

Вилючинский вулкан находится у истока реки Паратунка, к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Его высота — 2175 метров над уровнем моря.