Происшествия 01 сентября 2023, 20:08 Россиянин пропал без вести после купания в море на севере Пхукета Россиянин пропал без вести у берегов Пхукета после купания в море Pxhere

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Россиянин пропал без вести на севере Пхукета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на туристическую полицию острова.

«В туристическую полицию <…> поступило сообщение о том, что российский турист мог утонуть в районе пляжа Най Янг в провинции Пхукет», — уточнили в ведомстве.

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Через час после информации о пропаже российского туриста поисково-спасательную операцию приостановили из-за непогоды. В море образовались сильные волны, на острове пошел ливень.

В Таиланде с апреля по ноябрь наступает сезон дождей. За это время туристы стали чаще гибнуть в море. Люди не обращают внимание на предупреждения спасателей и поднятые красные флаги на пляже, сигнализирующие о сильных волнах.

Всего с начала 2023 года в Таиланде погибли около 60 россиян. Причиной их смерти в основном было утопление.

В конец августа премьер-министр страны Сеттха Тхависин заявил о планах разрешить россиянам пребывать в Таиланде до 90 дней вместо положенных 30.