01 сентября 2023, 20:08
Россиянин пропал без вести после купания в море на севере Пхукета
Россиянин пропал без вести у берегов Пхукета после купания в море
Россиянин пропал без вести на севере Пхукета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на туристическую полицию острова.
«В туристическую полицию <…> поступило сообщение о том, что российский турист мог утонуть в районе пляжа Най Янг в провинции Пхукет», — уточнили в ведомстве.
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Через час после информации о пропаже российского туриста поисково-спасательную операцию приостановили из-за непогоды. В море образовались сильные волны, на острове пошел ливень.
В Таиланде с апреля по ноябрь наступает сезон дождей. За это время туристы стали чаще гибнуть в море. Люди не обращают внимание на предупреждения спасателей и поднятые красные флаги на пляже, сигнализирующие о сильных волнах.
Всего с начала 2023 года в Таиланде погибли около 60 россиян. Причиной их смерти в основном было утопление.
В конец августа премьер-министр страны Сеттха Тхависин заявил о планах разрешить россиянам пребывать в Таиланде до 90 дней вместо положенных 30.
Таиланд
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