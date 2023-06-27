Происшествия 27 июня 2023, 06:06 Россиянин прибил гвоздями к полу своего знакомого Житель Вологодской области прибил конкурента гвоздями к полу в порыве ревности Пресс-служба УМВД по Вологодской области

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Мужчина прибил гвоздями к полу своего знакомого в Вологодской области. Информацию об этом опубликовали на сайте пресс-службы УМВД по региону.

В сообщении сказано, что в Усть-Кубинском районе против 42-летнего местного жителя, который ранее несколько раз был судим, снова возбудили уголовное дело. На этот раз — по факту причинения тяжкого вреда здоровью в отношении его знакомого.

Все произошло в селе Устье. Подозреваемый был в гостях у 59-летнего друга вместе со своей возлюбленной, компания распивала алкоголь. Вдруг между мужчинами началась ссора — гость приревновал приятеля к своей возлюбленной. Тот пытался соблазнить женщину и откровенно флиртовал с ней. Местный житель несколько раз сделал замечания конкуренту, однако тот не унимался.

Пресс-служба УМВД по Вологодской области

В какой-то момент потерпевший и сожительница подозреваемого ушли. Местный житель нашел их в квартире и учинил жестокую расправу над соперником. Он ударил его и повалил, после чего прибил гвоздями к полу. Когда потерпевшего нашли, то сразу вызвали скорую помощь. Мужчину отвезли в обессиленном состоянии в районную больницу. Подозреваемый в преступлении сознался во всем полиции.

Ранее житель Челябинской области попытался зарезать своего собутыльника и задушить родную мать. Пострадавшие смогли спастись благодаря соседям.