Происшествия 07 января 2024, 13:43 Россиянин повздорил с неизвестным и получил пулю в лицо Житель Читы получил пулю в лицо в ходе конфликта около кафе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Стрельбой из травматического пистолета обернулся конфликт жителей Читы около кафе на улице Богомягкова. Один из участников скандала попал в больницу с ранением лица. Об этом со ссылкой на Управление МВД по Забайкальскому краю сообщил сайт «Чита.Ру».

К правоохранителям обратились медики, которые оказали помощь раненому мужчине. Когда полицейские прибыли на место, они установили, что в ходе конфликта один из участников достал травматический пистолет и открыл стрельбу.

Реклама

Он ранил о обидчика в лицо, а также повредил один из припаркованных автомобилей. Полицейские отправились на поиски стрелка для задержания. Степень вреда пострадавшему пока устанавливают. От того, что скажут врачи, зависит статья, по которой правоохранители заведут уголовное дело.

В конце декабря 2023 года рабочие на стройке в Якутске устроили перестрелку. Ранения получили двое. В республиканском главке МВД уточнили, что участники конфликта использовали огнестрельное оружие.