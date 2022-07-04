Россиянин пострадал в ходе стрельбы в Копенгагене

Среди троих погибших при стрельбе в ТЦ в Копенгагене есть гражданин РФ. Мужчине было 47 лет, заявил главный инспектор полиции города Серен Томассен.

Помимо гражданина РФ, погибли молодой человек и девушка из Дании. Им было по 17 лет. Еще четыре человека были ранены и сейчас находятся в тяжелом состоянии, написало РИА «Новости».

Стрельба в торговом центре Field’s в Копенгагене произошла накануне вечером. Подозреваемого арестовали. Мужчине 22 года, он этнический датчанин. Мотивы преступления устанавливаются. Версию о теракте правоохранители исключили.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон ранее осудила произошедшее, назвав стрельбу в ТЦ «трусливым нападением». Она также призвала не публиковать в социальных сетях видео с места стрельбы.