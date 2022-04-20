Рейс авиакомпании Utаir из Нарьян-Мара оказался омрачен скандалом и опасной ситуацией. Один из пассажиров попытался выйти из лайнера. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По сообщениям издания, мужчина неожиданно встал со своего места и отправился к выходу. Сначала он подошел к стюардам, а потом развернулся и пошел к двери. Однако бортпроводники смогли остановить хулигана. Он начал сопротивляться, ударив одну из стюардесс.

На помощь экипажу пришли другие пассажиры: они смогли угомонить буйного мужчину и скрутили его. Самолету пришлось вернуться в пункт вылета. Дебошира передали правоохранительным органам.

Его отправили на медицинское освидетельствование, оно показало, что пассажир трезв, также он не принимал никаких запрещенных препаратов. Сам мужчина объяснил, что у него бывают провалы в памяти.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО, лайнер вернулся в аэропорт Нарьян-Мара из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

«Пассажиру, мужчине 1979 года рождения, стало плохо, и его сняли с рейса», — сказали в пресс-службе и добавили, что мужчина не был пьян.

По факту произошедшего проводится проверка.