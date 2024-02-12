Происшествия 12 февраля 2024, 21:58 Россиянин получил ожог пищевода, выпив минеральной воды Меняйло: житель Владикавказа получил ожог уксусом, выпив минеральной воды Freepik

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Житель Владикавказа получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

По словам Меняйло, вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Сейчас выяснением обстоятельств занимаются сотрудники МВД, прокуратуры и Роспотребнадзора.

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«Двадцать четыре упаковки воды „Джермук“ уже изъяли. Проводим необходимые оперативные мероприятия. Предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить продажу», — уточнил глава региона.

Меняйло также призвал жителей республики не пить минеральную воду данной торговой марки, пока не выяснятся все обстоятельства произошедшего.

В начале декабря 2023 года московская школьница глотнула уксус, чтобы вызвать у себя боли в животе и пропустить уроки. В результате девочку пришлось везти в больницу, ее мать оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.