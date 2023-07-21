Происшествия 21 июля 2023, 03:56 Россиянин погиб, выпав из окна здания СК в Армении РИА «Новости»

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Россиянин погиб, выпав из окна пятого этажа здания Следственного комитета в Армении. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

«Поступила оперативная информация о получении на свое имя 30-летним гражданином России, русским по национальности посылки, содержащей наркотические средства, деметоксифенетиламин», — сказано в сообщении.

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По данному факту местные органы возбудили уголовное дело, россиянина взяли под стражу. Мужчину доставили в здание управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды. После завершения следственных мероприятий он выпал из окна.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

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