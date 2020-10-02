Россиянин погиб в турецком отеле из-за неисправного окна

Погибшему было 58 лет. Он приехал в Турцию из поселка городского типа Камские Поляны в Татарстане.

«Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся. <…> Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай — он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России», — рассказала телеканалу дочь погибшего.

По словам собеседницы, в номере в момент происшествия никого не было. Женщина подчеркнула, что администрация отеля не оказала никакой помощи. По ее словам, тело ее отца забальзамируют перед отправкой в Россию. Это может помешать определить истинную причину смерти.

Ранее генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал, что 2019 год оказался тяжелым в плане происшествий с русскими туристами в Турции. По состоянию на конец сентября прошлого года, во время отдыха в Турции погибли 88 россиян. Основная причина их смерти — алкоголь на жаре и невнимательность на улицах.