    24 декабря 2019, 11:03

    Россиянин погиб в Паттайе

    Ольга Ситникова

    Гражданин России выпал с шестого этажа в районе Джомтьен таиландского города Паттайя. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

    Около часа ночи по местному времени россиянин выпал с шестого этажа кондоминиума. Причины инцидента пока не установлены.

    На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Медики диагностировали погибшему перелом черепа. В настоящий момент ведется проверка. Правоохранительные органы выясняют детали. Тело мужчины планируют доставить в институт судебной медицины.