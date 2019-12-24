Россиянин погиб в Паттайе

Около часа ночи по местному времени россиянин выпал с шестого этажа кондоминиума. Причины инцидента пока не установлены.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Медики диагностировали погибшему перелом черепа. В настоящий момент ведется проверка. Правоохранительные органы выясняют детали. Тело мужчины планируют доставить в институт судебной медицины.