Россиянин погиб в Испании на глазах жены, спасая тонущую подругу

Фитнес-тренер из России Данила Гагарин трагически погиб в Испании, пытаясь вытащить из моря подругу, которая прыгнула в воду со скалы. Все это происходило на глазах его жены.

По данным НТВ, погибшему было 29 лет. Вместе с женой и подругой из Финляндии он отправился на побережье Коста-Бланки. Хотя был сильный шторм, девушка решила прыгнуть в воду, а потом не смогла выбраться на сушу.

Тогда Гагарин решил ей помочь и прыгнул следом. Все происходящее снимала на камеру супруга тренера.

«Данила, осторожно! Держи ее!» — кричала она.

В какой-то момент обоим удалось зацепиться за камень, но почти сразу их накрыло огромной волной. Больше оба уже не смогли выплыть на поверхность воды. По данным телеканала, тела погибших смогли найти только спустя несколько дней.