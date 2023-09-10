Происшествия 10 сентября 2023, 15:59 Россиянин погиб в аварии в Греции AFP: в Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин Unsplash

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Легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом рядом с городом Килкис на севере Греции. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе россиянин. Об этом сообщило агентство France Presse.

Всего в автобусе с сербскими номерами находился 81 человек. Более 20 пассажиров получили травмы, врачи оказали им медицинскую помощь.

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«Трое погибших находились в протараненном автомобиле с греческими номерами. По данным полиции, четвертый пассажир, который был госпитализирован, скончался от полученных травм», — сообщило агентство.

Ранее крупная авария произошла 9 сентября в Иванове на улице Куконковых. Автомобиль врезался в дом, в результате аварии погибли четыре человека.

Транспортное происшествие со смертельным исходом МВД зафиксировало в Солнечногорске. Грузовик на 76-м километре трассы М-11 в сторону области столкнулся с тремя легковыми машинами, один человек погиб. Трое россиян получили ранения.