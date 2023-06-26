Происшествия 26 июня 2023, 05:08 Россиянин поджег соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном Прокуратура Приморья: мужчина поджег с помощью баллона соседа и выстрелил в женщину РИА «Новости»

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Конфликт произошел между жителем Приморского края и его соседями. В результате мужчина поджег легковоспламеняющуюся жидкость из баллона, направив пламя в своего оппонента, и выстрелил стрелой в женщину. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте.

Все случилось в поселке Трудовом Владивостокского городского округа. В результате у потерпевшего 1976 года рождения обширные ожоги 60% тела. В женщину 1981 года рождения житель Приморья выстрелил «из предмета, снаряженного стрелой». Потерпевшей насквозь пронзило шею.

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Сейчас и раненые и нападавший госпитализированы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры.

Как уточнили «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, мужчина напал на соседа с самодельным огнеметом, в женщину он выстрелил из ружья для подводной охоты.

Как отмечается, в поселке проходили работы по выявлению факта хищения электроэнергии: экскаватор выкопал электрокабель. Это не понравилось жителю близлежащих домов, и он начал угрожать самодельным огнеметом. Соседа мужчина опалил, когда тот попытался отобрать у него оружие. К моменту прибытия медиков скорой помощи, разозленный мужчина ранил еще и женщину.