Происшествия 31 августа 2023, 17:26 Россиянин поджег двух облитых бензином школьников «112»: житель Курганской области облил бензином и поджег двух подростков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Курганская полиция задержала подозреваемого в поджоге двух подростков в деревне Верхнеглубокое. Как сообщил Telegram-канал «112», предварительно, злоумышленник облил школьников бензином.

Авторы уточнили, что подростки находились около Дома культуры, когда к ним подошел 22-летний односельчанин с канистрой бензина. Горючую жидкость он вылил на школьников, а после бросил горящую зажигалку.

Реклама

Пострадавших госпитализировали с ожогами. По данным медиков, у одного из подростков поражено 98% тела, второму повезло больше — пламя задело только 10%. В причинах случившегося разбираются следователи.

Взрослый мужчина 31 августа избил подростка на детской площадке в Москве. Столичные следователи завели против напавшего уголовное дело за хулиганство. В ведомстве добавили, что за пострадавшего ребенка вступились взрослые, которые также находились на площадке.