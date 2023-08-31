31 августа 2023, 17:26
Россиянин поджег двух облитых бензином школьников
«112»: житель Курганской области облил бензином и поджег двух подростков
Курганская полиция задержала подозреваемого в поджоге двух подростков в деревне Верхнеглубокое. Как сообщил Telegram-канал «112», предварительно, злоумышленник облил школьников бензином.
Авторы уточнили, что подростки находились около Дома культуры, когда к ним подошел 22-летний односельчанин с канистрой бензина. Горючую жидкость он вылил на школьников, а после бросил горящую зажигалку.
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Пострадавших госпитализировали с ожогами. По данным медиков, у одного из подростков поражено 98% тела, второму повезло больше — пламя задело только 10%. В причинах случившегося разбираются следователи.
Взрослый мужчина 31 августа избил подростка на детской площадке в Москве. Столичные следователи завели против напавшего уголовное дело за хулиганство. В ведомстве добавили, что за пострадавшего ребенка вступились взрослые, которые также находились на площадке.
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