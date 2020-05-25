Россиянин остался в живых после выстрела в лицо

Житель Саратова приехал в Москву, выпил и взял в руки пневматическое ружье. Он нечаянно выстрелил себе в лицо, но остался жив. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

38-летний безработный мужчина 25 мая принял на грудь и решил зарядить пневматическое ружье, которое оказалось заряжено. Он нечаянно нажал на курок и выпустил пулю себе в подбородок.

Мужчина чудом остался жив. Чтобы остановить кровь, он набрал в рот йода. По данным источника, сейчас он в сознании, может ходить и даже говорить. На помощь стрелку выехали медики скорой помощи. Инцидент произошел в Новой Москве, на улице Борисоглебской. «360» сообщил, что в целом мужчина чувствует себя нормально.