Россиянин арендовал участок дороги и пытался брать плату за проезд

Для этого мужчина оградил участок шлагбаумом. Люди отказались платить ему и собрались группой около 15 человек перед контрольно-пропускным пунктом. Было решено вызвать полицию.

На вызов отправились вертолеты со следственно-оперативной группой ОМВД России. Правоохранители расследуют это дело. Проезд по дороге вернули бесплатный, люди смогли отправиться по своим делам.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которых подозревают в краже креплений железнодорожных рельсов.

Местных жителей остановили для проверки документов и содержимого мешков, которые те тащили с собой. В одном из них лежало 12 деталей для креплений железнодорожных рельсов, в другом — 16. Где мужчины взяли эти металлические предметы, они не смогли объяснить.