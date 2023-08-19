19 августа 2023, 01:07
Россияне украли переводчики стрелок на железной дороге для сдачи в приемку
МВД: двое мужчин украли стрелочные переводы в Воронежской области
Двух жителей воронежской области обвинили в хищении металлических деталей с железнодорожного пути вагонного ремонтного депо. Об этом сообщило МВД Медиа.
По предварительным данным, двое приятелей приехали ночью на автомобиле к железнодорожному пути. После этого они погрузили в салон три флюгерных механизма стрелочных переводов, являющихся ломом черного металла.
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Злоумышленники спрятали детали во дворе дома одного из них, чтобы потом сдать их в пункт приема за денежное вознаграждение. Общий вес похищенного составил почти полтонны.
В итоге, молодых людей задержали в ходе оперативных мероприятий. В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали в суд на рассмотрение.
Ранее в Москве задержали двух злоумышленников, ограбивших грузовик с косметикой и лекарствами. Подозреваемые успели продать похищенное и разделить полученные деньги между собой.
МВД РФ
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