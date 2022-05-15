Россияне стали чаще воровать продукты из магазинов

Количество краж в российских магазинах с февраля по апрель выросло на 18%. Чаще всего злоумышленники забирают продукты питания. Самыми популярными товарами для похищения стали кондитерские изделия, колбасы, алкоголь, сыры и кофе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование разработчика системы распознавания лиц NTechLab.

Аналитики отметили, что магазинные воры стали выносить вместе с неоплаченным товаром магазинные корзины. Количество таких случаев выросло на 27%. Самое большое число случаев хищения зафиксировали в торговых точках с кассами самообслуживания.

Размер среднего ущерба, который несут магазины из-за краж, составил 1,5 тысячи рублей. Это на 25% больше, чем в прошлом году. При этом на 34% выросло количество злоумышленников, которые пользуются возможностью вынести товар из торговой точки.

Представитель одного из крупнейших продуктовых ретейлеров подтвердил, что количество краж значительно выросло. Он добавил, что в магазинах увеличили количество охраны, перенастроили систему видеонаблюдения, а товары с высоким ценником убрали под замок.