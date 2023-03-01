Происшествия 01 марта 2023, 14:31 Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с лизинговыми машинами из Европы

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Несмотря на введенные санкции, автомобили из Европы по-прежнему очень популярны в России, и этим пользуются мошенники. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

На уловку мошенников попался один из жителей Тулы. Он нашел машину в Нидерландах, которая устроила водителя по состоянию и цене. Автомобиль перегнали и растаможили в Казахстане. Единственное, покупателя сразу предупредили, что на иномарку нет второго комплекта ключей.

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Покупатель получил свой автомобиль, а через пару месяцев за ней пришли люди со вторым комплектом. Оказалось, что автомобиль в лизинге в Европе. И это факт аннулировал договор купли-продажи. Настоящие владельцы нашли свое имущество по встороенному маячку и забрали.

Перегонщики специально обманывают покупателей. Дело в том, что россияне не могут проверить, находится ли автомобиль в залоге. И мошенники этим пользуются.