Россиянам объяснили, когда нужно отключать смартфон от Сети | 360°

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Россиянам объяснили, когда нужно отключать смартфон от Сети

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Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал агентству «Прайм» условия, при которых нужно отключить смартфон от Сети.

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«Известия» отметили слова специалиста о том, что большое потребление трафика является одним из оснований немедленного отключения гаджета от Сети. Это может означать активность вредоносного ПО. Кроме того, избыточный нагрев смартфона может быть еще одним косвенным признаком наличия вредоносных программ.

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