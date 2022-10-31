Россиянам дали советы о том, как вести себя во время давки | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 16:19 Россиянам дали советы о том, как вести себя во время давки Россиянам посоветовали трезво оценивать ситуацию при попадании в давку

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Находясь в толпе, стоит быть готовым к тому, что может возникнуть давка. «ФедералПресс» дал советы о том, как вести себя в столь непростой ситуации.

В случае, если люди в толпе начали паниковать, необходимо постараться трезво оценить сложившуюся ситуацию. Чтобы покинуть скопление людей, важно двигаться в одном направлении с ними, постепенно смещаясь в бок. Двигаться против толпы не стоит, так как существует риск упасть.

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Кроме того, стоит избавиться от всех вещей, которые могут задушить вас или нанести травму. Во время движения согните руки в локтях и прижмите их к груди. Не стоит забывать о своих близких. Если вы мужчина, то своего ребенка стоит посадить на шею, а женщину вести перед собой и держать ее в поле зрения.

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