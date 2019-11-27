Россиян с тяжелыми травмами на вертолетах доставили в больницы Санто-Доминго

Получивших тяжелые ранения в ДТП в Доминикане россиян госпитализировали в медицинские центры Санто-Доминго. Сейчас пациентов оперируют.

В больницы пострадавших туристов Anex Tour доставляли на вертолетах. Информацию об этом разместил МИД России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры, <…> где им проводят неотложные хирургические операции», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Пострадавшая в Доминикане россиянка рассказала подробности аварии Подробнее

Посольство РФ в Пунта-Кане находится на связи с администрациями больниц, куда привезли получивших травмы россиян. Диппредставительство также поддерживает контакт с местными властями и организовавшим отдых туроператором.

Туристов, которым не нужна помощь врачей, разместили в гостиницах.

ДТП с автобусом произошло 26 ноября. Российские туристы ехали в аэропорт. Их транспортное средство столкнулось с грузовиком и перевернулось. В автобусе было 39 россиян, два гида и водитель.

Погибших в аварии нет. Пострадали 27 человек — у них травмы различной степени тяжести.