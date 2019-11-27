Россиян с тяжелыми травмами на вертолетах доставили в больницы Санто-Доминго
В больницы пострадавших туристов Anex Tour доставляли на вертолетах. Информацию об этом разместил МИД России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры, <…> где им проводят неотложные хирургические операции», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
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Посольство РФ в Пунта-Кане находится на связи с администрациями больниц, куда привезли получивших травмы россиян. Диппредставительство также поддерживает контакт с местными властями и организовавшим отдых туроператором.
Туристов, которым не нужна помощь врачей, разместили в гостиницах.
ДТП с автобусом произошло 26 ноября. Российские туристы ехали в аэропорт. Их транспортное средство столкнулось с грузовиком и перевернулось. В автобусе было 39 россиян, два гида и водитель.
Погибших в аварии нет. Пострадали 27 человек — у них травмы различной степени тяжести.