  • Россиян с тяжелыми травмами на вертолетах доставили в больницы Санто-Доминго

    27 ноября 2019, 10:43

    Александра Ломейко

    Получивших тяжелые ранения в ДТП в Доминикане россиян госпитализировали в медицинские центры Санто-Доминго. Сейчас пациентов оперируют.
    Россиян с тяжелыми травмами на вертолетах доставили в больницы Санто-Доминго

    В больницы пострадавших туристов Anex Tour доставляли на вертолетах. Информацию об этом разместил МИД России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    «Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры, <…> где им проводят неотложные хирургические операции», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

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    Посольство РФ в Пунта-Кане находится на связи с администрациями больниц, куда привезли получивших травмы россиян. Диппредставительство также поддерживает контакт с местными властями и организовавшим отдых туроператором.

    Туристов, которым не нужна помощь врачей, разместили в гостиницах.

    ДТП с автобусом произошло 26 ноября. Российские туристы ехали в аэропорт. Их транспортное средство столкнулось с грузовиком и перевернулось. В автобусе было 39 россиян, два гида и водитель.

    Погибших в аварии нет. Пострадали 27 человек — у них травмы различной степени тяжести.