Происшествия 25 декабря 2022, 19:49 Россиян погиб, упав с 35-метровой скалы в Турции при попытке сделать селфи Pusuhaber: россиянин попытался сделать селфи и разбился насмерть в каньоне Кепрюлю РИА «Новости»

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Россиянин погиб во время прогулке в каньоне Кепрюлю в Анталье. По предварительным данным, он хотел сделать селфи и сорвался с 35-метровой скалы, сообщило турецкое издание Pusuhaber.

Погибшему было 35 лет. ЧП произошло 25 декабря. По информации Pusuhaber, вместе с мужчиной в каньоне были две женщины. Одной из них 54 года, второй — 34.

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Компания отправилась в каньон из города Серик. Во время съемки в Кепрюлю россиянин потерял равновесие и упал. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью. Источник издания уточнил, что россиянин умер на месте происшествия.

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Тело мужчины доставили в морг Института судебной медицины. Там эксперты установят точную причину смерти. Расследование гибели продолжается.

Осенью прошлого года ученые испанских университетов провели исследование смертей и серьезных травм людей, полученных при создании селфи. По его итогам оказалось, что Россия входит в тройку лидеров из-за таких съемок. На втором месте стоят США, а на первом — Индия.