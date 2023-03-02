02 марта 2023, 20:51
Россия распространит сведения об украинской атаке в Брянской области на всех международных площадках
Захарова: атака ДРГ в Брянской области не оставляет иллюзий по поводу методов Украины
Об украинской атаке в Брянской области расскажут на всех международных площадках, чтобы указать на еще одно преступление киевского режима. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала РБК.
«Произошедшее в Брянской области не оставляет ни у кого иллюзий относительно методов киевского режима», — отметила она.
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Группа украинских диверсантов проникла в приграничный район Брянской области утром 2 марта. В результате нападения в село Любечане погибли двое взрослых и пострадал ребенок 2012 года рождения.
Врачи сделали пострадавшему мальчику операцию: они извлекли пулю, которую украинские боевики выпустили из оружия натовского производства. Раненый школьник спас двух детей из «Нивы», которую обстреляли диверсанты.
Президент России Владимир Путин прокомментировал события в Брянской области, назвав действия ДРГ террористическим актом. Президент отметил, что диверсантов не остановило от нападения даже наличие внутри автомобиля мирных жителей с детьми.
Дети
ВСУ
МИД РФ
Село Любечане
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