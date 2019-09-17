Россия надавила на КНДР после нападения браконьеров на пограничников

«17 сентября произошло вооруженное нападение на осмотровую группу российских пограничников со стороны северокорейских рыбаков, осуществлявших браконьерский промысел в исключительной экономической зоне России в Японском море», — сообщили в международном ведомстве.

После инцидента временный поверенный в делах Северной Кореи в РФ Чин Чжон Хеп был вызван в министерство иностранных дел России. В ведомстве выразили серьезную озабоченность в связи с нападением.

«Чин Чжон Хепу было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия. Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов», — добавили в МИД.

В министерстве добавили, что Чин Чжон Хеп пообещал срочно доложить о произошедшем в Пхеньян.

В результате конфликта между российскими пограничниками и северокорейскими браконьерами пострадали трое военных. Погранслужба в итоге задержала более 80 граждан КНДР. Также в Находку были отбуксированы две северокорейские шхуны.