  • Россия надавила на КНДР после нападения браконьеров на пограничников

    17 сентября 2019, 19:46

    Дамир Матюхин

    После нападения браконьеров из КНДР на российских пограничников Москва потребовала от северокорейских коллег принять исчерпывающие меры. Это необходимо, чтобы впредь подобных конфликтов не было. Об этом сказано в официальном заявлении российского МИД.
    Россия надавила на КНДР после нападения браконьеров на пограничников

    «17 сентября произошло вооруженное нападение на осмотровую группу российских пограничников со стороны северокорейских рыбаков, осуществлявших браконьерский промысел в исключительной экономической зоне России в Японском море», — сообщили в международном ведомстве.

    После инцидента временный поверенный в делах Северной Кореи в РФ Чин Чжон Хеп был вызван в министерство иностранных дел России. В ведомстве выразили серьезную озабоченность в связи с нападением.

    «Чин Чжон Хепу было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия. Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов», — добавили в МИД.

    В министерстве добавили, что Чин Чжон Хеп пообещал срочно доложить о произошедшем в Пхеньян.

    В результате конфликта между российскими пограничниками и северокорейскими браконьерами пострадали трое военных. Погранслужба в итоге задержала более 80 граждан КНДР. Также в Находку были отбуксированы две северокорейские шхуны.