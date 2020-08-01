Россия попросила Белоруссию отпустить задержанных граждан

Россия настаивает на скорейшем освобождении граждан РФ, задержанных в Белоруссии 29 июля. Кроме того, российская сторона рассчитывает на плотное сотрудничество с правоохранительными органами соседнего государства.

«Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление. Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены», — заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Его слова приводит РИА «Новости».

Посол также добавил, что консулы встречались с задержанными россиянами с 22:00 пятницы до 05:00 субботы. Они задали гражданам РФ все вопросы об их нахождении в Белоруссии, условиях содержания и дальнейших планах. Он отметил, что россиян подозревают в приготовлении к массовым беспорядкам, статьи по терроризму нет.

Белорусские правоохранительные органы задержали 33 гражданина России 29 июля. Кроме того, ранее распространялась информация о нахождении в стране 200 боевиков, которые якобы собираются «дестабилизировать обстановку в стане в период избирательной кампании».