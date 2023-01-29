29 января 2023, 14:32
Россия назвала обстрел больницы в Новоайдаре нарушением Женевской конвенции
Омбудсмен РФ: ВСУ обстрелом больницы в Новоайдаре нарушили Женевскую конвенцию
Обстрел больницы в Новоайдаре (ЛНР) со стороны ВСУ — акт нарушения Женевской конвенции. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Также она отметила, что уже связалась в ООН и Международный Комитет Красного Креста по этой ситуации.
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«[Я обратилась] с требованием не допускать нарушение прав человека, призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию», — сообщила Москалькова.
Она напомнила, что этот документ не позволяет нападать на гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и беременным. По ее словам, по факту обстрела медучреждения в Новоайдаре и других преступлений со стороны ВСУ нужно организовать аналог суда над немецкими фашистами после Второй мировой войны. Москалькова предположила, что такое разбирательство даст суровую оценку злодеяниям украинской армии.
ЛНР
ВСУ
ООН
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