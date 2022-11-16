Происшествия 16 ноября 2022, 18:07 Россельхознадзор помешал ввезти в Санкт-Петербург 25,4 тонны апельсинов с личинками

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Сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасные личинки в апельсинах, которые приехали из ЮАР в Санкт-Петербург. Об этом сообщило издание "Петроград" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

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По данным ИА Nation News, апельсины должны были поступить в петербургские магазины. В итоге оказалось, что 25,4 тонны плодов заражены. Экспертиза установила, что личинки принадлежат средиземноморской плодовой мухе.