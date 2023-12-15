Происшествия 15 декабря 2023, 09:24 Россельхознадзор назвал причину массового отравления строителей аэропорта на Камчатке Россельхознадзор: на Камчатке строители аэропорта отравились неизвестным мясом РИА «Новости»

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Более 40 строителей аэропорта на Камчатке отравились мясом неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Столовая, которая находится при строительной площадке нового терминала «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский» в Елизово, работала на неизвестном сырье. Организацией питания рабочих занималась компания «Сангин». По данным Россельхознадзора, у нее не было регистрации во ФГИС ВетИС «Цербер» — системе по контролю и учету в области ветеринарного надзора.

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«Соответственно, предприятие использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения», — уточнили в пресс-службе.

Компания показала документы на бескостный отруб голяшки из мяса мраморной говядины, на котором якобы делали лагман для строителей. Но Россельхознадзор установил, что само предприятие прошло регистрацию в «Цербере» уже после отравления людей. Кроме того, предоставленные документы изготовитель из Воронежской области выдал оптово-розничной базе из Петропавловска-Камчатского, а не компании «Сангин».

Около 41 рабочего поступили в больницу с гастроэнтеритом. Строителей госпитализировали в состоянии средней и легкой степени тяжести.