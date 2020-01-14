Россельхознадзор: 19 тонн лосося отправятся обратно в Чили

Теплоход из чилийской провинции Магалья привез в Россию 19,2 тонны мороженого лосося. Однако в порту специалисты ветеринарного контроля импортной продукции обнаружили в документах несоответствия.

Сообщается, что причиной возврата груза стало нарушение ветеринарного законодательства. Сертификат на груз выдали в ноябре 2019 года. Тогда ввели ограничения на поставку в Россию продукции предприятия № 12030 PESQUERA TORRES DEL PAINE LIMITADA.

Вся партия лосося отправится обратно в Чили.