Росприроднадзор организовал спасение попугаев ара в Ростовской области | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Росприроднадзор организовал спасение попугаев ара в Ростовской области

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В Порт-Катоне Азовского района обнаружили голубых попугаев ара, которые считаются вымершими в дикой природе. Росприроднадзор Ростовской области запланировал операцию по спасению сбежавших птиц. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на портал 1Rnd.

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Сейчас попугаи находятся на грани вымирания. Они не способны размножаться в дикой природе. Вероятно, птицы сбежали от своего хозяина. На место происшествия выехал глава управления Росприроднадзора по Ростовской области Алексей Кузьмин . Поимку попугаев проведут в сотрудничестве с местным Минприроды. К работе также привлекут орнитологов. Попугаев планируют поймать и доставить в безопасное место.

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