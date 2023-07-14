Происшествия 14 июля 2023, 23:04 Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК из-за конверта с неизвестным порошком Роспотребнадзор обследовал здание ВГТРК в Москве из-за конверта с неизвестным порошком Freepik

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Специалисты Роспотребнадзора проверили здание ВГТРК в Москве на улице Ямского Поля после получения телеканалом конверта с неизвестным порошком. Также эксперты провели все необходимые профилактические мероприятия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком», — отметили в Роспотребнадзоре.

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Ранее стало известно, что на адрес телерадиокомпании поступило письмо, внутри которого было неизвестное вещество. На место выехали специалисты лаборатории МЧС. Позднее спасатели сообщили, что порошок из конверта не представляет опасности. Тех, кто контактировал с письмом, осмотрели врачи.

В июне американские чиновники из штата Канзас получили более 70 писем с порошком. Он также оказался безопасным. Кто отправлял конверты, пока не установили.