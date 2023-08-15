15 августа 2023, 13:32
Роспотребнадзор проверил воздух рядом с взорвавшейся АЗС в Махачкале
Роспотребнадзор не нашел превышений ПДК в воздухе возле места взрыва в Махачкале
В жилой застройке Махачкалы не нашли превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за взрыва на АЗС. Роспотребнадзор Дагестана сообщил о результатах анализов.
«По состоянию на 12:00 15 августа превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в зоне жилой застройки не зафиксировано», — подчеркнули специалисты.
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Исследование провели специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Они взяли пробы воздуха на границе жилой застройки.
Пожар на станции техобслуживания и взрыв на находившейся рядом АЗС произошли вечером 14 августа. Момент происшествия показали «Известия».
Погибли 35 человек, госпитализировали 65 пострадавших. Семьи начали розыск пропавших после взрыва родственников, которые проезжали мимо и остановились помочь либо работали рядом с АЗС.
Минздрав Дагестана посоветовал сдать образцы ДНК, чтобы опознать погибших.
Дагестан
Роспотребнадзор
Взрыв в Махачкале 14 августа
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