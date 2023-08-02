Происшествия 02 августа 2023, 14:53 Роспотребнадзор проверил место розлива кислоты на северо-востоке Москвы Роспотребнадзор: уровень хлора и сероводорода в районе розлива кислоты в Москве в норме © РИА Новости / Александр Вильф

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Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха на месте розлива в Северо-Восточном административном округе Москвы. Превышения предельно допустимой концентрации они не обнаружили, заявили в пресс-службе ведомства.

Отбор проб проводили на промплощадке в течение трех часов. Затем их исследовали на содержание летучих органических соединений, хлора, соляной кислоты и сероводорода.

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«По результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в жилой зоне ни в одной их отобранных проб не установлено», — говорится в сообщении.

Едкая кислота разлилась из контейнеров с мусорной площадки на Алтуфьевском шоссе в Москве во вторник, 1 августа. Неизвестная жидкость дымилась и разъедала асфальт.