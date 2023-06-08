Происшествия 08 июня 2023, 11:37 Роспотребнадзор представил первые результаты проверки питьевой воды в Херсонской области ТАСС: эксперты продолжают забор и анализ воды в Херсонской области, пока нарушений нет РИА «Новости»

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Специалисты Роспотребнадзора проверили питьевую воду в 20 населенных пунктах Херсонской области и не выявили отклонений от нормы. Тщательный анализ проб воды в регионе продолжается, сообщил ТАСС.

Представители ведомства отметили, что проверка уже прошла в населенных пунктах, расположенных ниже по течению Днепра.

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«Отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели», — уточнили специалисты.

При анализе никаких отклонений от нормативов не установили.

Удар по Каховской ГЭС украинские военные нанесли утром 6 июня. В результате часть строений станции начала разрушаться. Из-за повреждения задвижек начал происходить неконтролируемый сброс воды. В Херсонской области начало затапливать часть населенных пунктов.

По данным мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, из-за подтоплений погибли пять человек.