Роспотребнадзор обнаружил средство против клещей в смеси для вейпа

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, что на данный момент в магазинах может находиться курительная смесь, солевой никотин в которой содержит «отравляющие вещества». Такие продукты могут крайне негативно сказаться состоянии здоровья. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на портал ведомства.

«В никотинсодержащей продукции были обнаружены химические вещества, сведения о наличии которых отсутствовали на этикетке», — сообщили в ведомстве.

Среди этих веществ метаболиты растений, компоненты парфюмерной продукции, препараты от чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха.