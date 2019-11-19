Роспотребнадзор назвал причину отравления артистов Мариинки

Золотистый стафилококк в заказной еде стал причиной отравления артистов Мариинки на московских гастролях. Музыкантам ее предоставила кейтеринговая компания.

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование, о результатах которого рассказало агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего заболели 13 человек, при том госпитализация потребовалась шести пострадавшим. Лечение они проходили в инфекционных стационарах столицы.

Симптомы у обратившихся за медицинской помощью были похожими — рвота, озноб и боли в животе. Им диагностировали пищевую токсикоинфекцию и установили, что все люди употребляли заказанную через интернет еду.

Ее производителем, как стало известно ранее, является кейтеринговая компания «Дело вкуса». Специалисты Роспотребнадзора проверили цех компании, где нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Их выявили при приготовлении и хранении готовой продукции.

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Сотрудники ведомства не получили необходимые документы и изъяли из цеха почти тонну различной пищевой продукции, на которой отсутствовала маркировка. Из нее 873 килограмма были готовы к отправке.

Кишечную палочку и золотистый стафилококк нашли в образцах и смывах с оборудования и рук повара. Энтеротоксин стафилококка присутствовал и в пище, которую ели заболевшие. Кроме того, бактерию выделили у 10 сотрудников цеха.

ИП Анисимова С. В., на которого зарегистрирована компания «Дело вкуса», временно запретили деятельность и составили в отношении индивидуального предпринимателя административный протокол. Само предприятие опечатано, а материалы уже направлены в суд.