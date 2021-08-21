Роспотребнадзор начал расследование отравления детей в отеле Одинцова

Специалисты Роспотребнадзора начали выяснение обстоятельств в парк-отеле «Ершово» в Одинцове. Там произошло массовое отравление подростков. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что пострадавшие попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Всего на плохое самочувствие пожаловались семь человек.

Специалисты проведут расследование «в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага».

Проверку начали и в прокуратуре Московской области. Отравившимся детям от 10 до 13 лет.

Ранее в детском лагере лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» в Ярославской области отравились 12 детей, у них выявили кишечную палочку.

Проверку по факту отравления в лагере, который является структурным подразделением дирекции социальной сферы Северной железной дороги (филиала ОАО «РЖД»), проводит Ярославская транспортная прокуратура. Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Дети в лагере находятся под пристальным вниманием врачей.

Прокуратура выяснит обстоятельства отравления, проверит результаты клинических исследований, даст оценку действиям должностных лиц и примет меры реагирования.