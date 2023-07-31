Происшествия 31 июля 2023, 17:47 Роспотребнадзор начал проверку по факту вспышки кишечной инфекции в лагере под Тулой Роспотребнадзор по Тульской области начал проверку по факту ОКИ у детей в лагере Чекалина РИА «Новости»

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Сотрудники Роспотребнадзора по Тульской области начали эпидемиологическое расследование в связи с массовыми случаями заболевания детей острой кишечной инфекцией в лагере имени Саши Чекалина в Щекинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По предварительной информации, симптомы заболевания выявили у 29 детей и двух взрослых. Состояние заболевших оценили как удовлетворительное, врачи оказали им необходимую помощь.

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«Причина возникновения инфекции устанавливается. Сотрудники Роспотребнадзора проводят необходимые лабораторные исследования на территории объекта», — отметили в ведомстве.

Руководству лагеря выдали предписание о проведении дополнительных профилактических противоэпидемических мероприятий. Ситуацию на свой контроль взяло управление Роспотребнадзора по Тульской области.