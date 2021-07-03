Росморречфлот: экипаж украинского судна в Черном море в безопасности

Росморречфлот рассказал, что жизнь экипажа украинского корабля, который потерпел крушение в Черном море, вне опасности. Об этом сообщил ТАСС.

«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель», — рассказали в ведомстве. По данным НСН, на борту находятся четыре человека. Им ничего не угрожает. Владелец судна отправил к ним буксир.