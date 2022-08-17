Рослесхоз объяснил причину задымления на юге Москвы

В Федеральном агентстве лесного хозяйства объяснили причину легкого задымления на юге, юго-востоке Москвы. По данным официального Telegram-канала Рослесхоза, ветер принес дым из Рязанской области.

«Задымление пришло с локализованного пожара на землях иных категорий в Рязанской области», — уточнили в ведомстве.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства напомнили, что что в связи с высоким классом пожарной опасности пребывание в лесах на востоке Московской области ограничено с 16 по 21 августа.

Ранее в Сети появилась информация, что в нескольких районах столицы фиксируется запах гари и легкая дымка, пишет RT.

«Возгораний на территории Москвы, которые могут быть причиной неприятного запаха, не обнаружено», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось о крупном лесном пожаре в Ростовской области. Возгорание началось 15 августа на территории Нижнекундрюченского участкового лесничества.