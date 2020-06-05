Рослесхоз назвал регионы с наибольшей пожароопасностью в июне

«Прогноз рисков возникновения в апреле 2020 года чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, подготовленный ранее Рослесхозом, помог предотвратить ЧС в лесах в 20 регионах страны», — заявил Агафонов.

По словам эксперта прогноз пожаров составлен до октября. Так, в июне в зоне риска северная часть Астраханской области, восточная часть Пензенской, Волгоградской и Саратовской областей, а также Республика Башкортостан и центральная часть Оренбургской области.

В Уральском Федеральном округе лесные пожары могут происходить в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Сибири возгорания не исключены в Республике Тыва и Хакасии, а также южной части Красноярского края. Особое внимание необходимо уделить Дальневосточному Федеральному округу.