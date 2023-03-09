Происшествия 09 марта 2023, 22:24 Роскачество заявило, что текстиль в подарках для новорожденных не отвечает стандартам

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Текстиль в подарках для детей по программе «Подарок новорожденному» часто не отвечает стандартам качества. Такими сведениями поделилась заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснила, что организация провела исследование 880 товаров из более чем 30 категорий. Выяснилось, что каждый третий товар не соответствует информации, заявленной в маркировке продукции.

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«Прежде всего, мы говорим о составе. Для детей первого года жизни критично наличие натуральных волокон и недопустимы искусственные синтетические полиэфирные волокна в составе продукции», — отметила Саратцева.

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