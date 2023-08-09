Происшествия 09 августа 2023, 22:56 Роскачество заявило, что почти 70% изученных игрушек не имели сертификата

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Порядка 67% изученных в 2023 году детских игрушек не соответствовали качеству. Такой информацией поделилась заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист отметила, что они проверили маркетплейсы, рынки, подземные переходы, лотки на улице, а также специализированные магазины и супермаркеты. Большая часть изученных игрушек не имела документов об оценке соответствия или маркировки. При этом девять из 10 игрушек были непригодны из-за токсичности.

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«Понятно, что это все для детей. В итоге 50% игрушек не соответствовали техническому регламенту даже по внешнему виду, а 89% имели скрытые дефекты в виде фенола и токсичности в водной среде — то есть играть ими нельзя», — рассказала Саратцева.