Росиянин отправится в тюрьму за пьяное вождение

Житель Вадинского района Пензенской области управлял автомобилем в нетрезвом виде. За это мужчина отправится в колонию. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Злоумышленника лишили прав в 2018 году. Несмотря на это, 13 апреля 2022 года он вновь сел за руль. Мужчина столкнулся со встречным авто на улице Школьной в Вадинске.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что в момент происшествия осужденный был пьян. Свою вину он признал. Фигуранта приговорили к году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишению водительских прав на три года, шесть месяцев и десять дней.