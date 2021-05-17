Рошаль рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии детей, которые пострадали при стрельбе в гимназии в Казани, написал сайт kp.ru.

«К нам, в Институт неотложной детской хирургии и травматологии на Полянке, доставили двух детей, крайне тяжелых. Мы ими занимаемся. Один мальчик с ранением брюшной полости. А другой — с ранением конечностей», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что состояние ребят крайне тяжелое. У второго мальчика краш-синдром, который появляется при сжатии участков тела. Это серьезная болезнь, при которой решается вопрос об ампутации конечностей. Рошаль отметил, что специалисты НИИ обладают огромным опытом лечения больных после чрезвычайных ситуаций. При этом, другие учреждения, в которых находятся пострадавшие при стрельбе — тоже хорошего уровня.

Медик выразил надежду на благоприятные перспективы. Однако, «радоваться пока рано». Рошаль добавил, что поддерживает идею с охраной школ Росгвардией. По его мнению, необходимо ограничить количество оружия, которое находится на руках у населения. Также важно серьезнее подходить к психиатрической экспертизе, по результатам которой определяется, кому выдавать справку на владение оружием.