Росгвардия задержала еще 90 пособников украинских националистов в Херсонской и Запорожской областях | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 08:10 Поделиться Telegram

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Viber Росгвардия задержала еще 90 пособников украинских националистов в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия задержала 90 пособников националистов в Херсонской и Запорожской областях

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Росгвардейцы за неделю нашли на территории Херсонской и Запорожской областей 90 пособников ВСУ, СБУ и различных националистических организаций. Об этом сообщил РИА «Новости» офицер одного из подразделений Росгвардии.

Также сотрудники ведомства обнаружили два крупных тайника с боеприпасами и оружием, изъяли переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», 15 ручных противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним, а кроме того — свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.

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Неделей ранее Росгвардия также сообщила о задержании 90 подозреваемых в пособничестве украинским националистам в двух новых регионах России. Тогда удалось найти, в частности, 32 снаряда к РСЗО «Ураган», противотанковую мину ТМ-62М, 80 единиц огнестрельного оружия, в том числе иностранного, 33 ручные гранаты, более 15 килограммов взрывчатых веществ, свыше 300 мин и артиллерийских снарядов, а также — обезвредить самодельное взрывное устройство, готовое к применению.

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