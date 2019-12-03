Росгвардия задержала петербуржца, напавшего с ножом на брата

Конфликт между братьями разгорелся во время распития спиртного.

Сотрудников вневедомственной охраны вызвали в один из жилых домов. Прибыв на место, росгвардейцы задержали на лестничной клетке мужчину, который, как оказалось, нанес в квартире ножевые ранения своему брату. Пострадавшего отправили в больницу. Выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за убийство.