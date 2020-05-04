Росгвардия задержала около 800 нарушителей режима самоизоляции в Москве с начала мая

Для некоторых жителей Москвы майские праздники стали поводом выйти на прогулку в парк. И это несмотря на рекомендации оставаться дома и ограничения, введенные властями. Росгвардия усилила проверки во всех лесопарковых зонах города.

«В период майских праздников задействованы все подразделения столичного главка Росгвардии, в том числе вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения. С их помощью ведется мониторинг обстановки в городе, особое внимание уделено лесопарковым зонам. <…> С начала мая проведено свыше 3,5 тысячи профилактических бесед с гражданами, задержано около 800 нарушителей самоизоляции», — рассказала помощник начальника ГУ Росгвардии по Москве по взаимодействию со СМИ Яна Урсу.

Ведомство напомнило, что на этой неделе важно соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе так же будут усилены патрули на время майских праздников. Проверять будут всех, кто вышел из дома и решил устроить открытие шашлычного сезона в лесу.