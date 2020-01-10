10 января 2020, 14:20
Росгвардия задержала на территории детского дома в Севастополе пьяного мужчину
В Севастополе мужчина проник на охраняемую территорию детского дома. В руках у него был предмет, похожий на нож. Заместитель директора социального учреждения вызвал группу задержания, сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
«При виде правоохранителей, мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, стал проявлять агрессию, пытался нанести им телесные повреждения, при этом выражался нецензурной бранью. Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и передали его в территориальный отдел полиции», — сообщили в ведомстве.
Задержанный оказался местным жителем 1984 года рождения. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за те или иные нарушения. Кроме того, его лишали прав на управление транспортным средством.
В отношении задержанного проводится проверка в связи с инцидентом.